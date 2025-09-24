Royaume-Uni : protestations populistes et références chrétiennes

Lors du rassemblement Unite the Kingdom, avec ses quelque 150.000 participants à Londres le samedi 13 septembre 2025, plusieurs médias britanniques ont noté la forte présence de groupes, de références et de symboles chrétiens. Cela soulève la question du rôle que la dimension chrétienne joue dans cette émergence protestataire — non sans inquiéter les Églises établies, dont des représentants dénoncent une « utilisation abusive du christianisme » (Times, 20 septembre 2025).

« L’élément religieux était clair », résume le Religion Media Centre, un centre britannique indépendant d’analyse sur la place de la religion dans la société (15 septembre 2025). L’un des cinq principes de l’engagement (The Pledge) que les participants étaient appelés à signer est ainsi formulé : « Recouvrer l’identité de notre nation, ses traditions chrétiennes, sa culture et ses valeurs. » Des croix, des représentations du Christ, des versets bibliques sur des pancartes, des chants religieux et des prières témoignaient de l’activisme de manifestants associant leur engagement à leur foi chrétienne. Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent de larges groupes reprenant le slogan : « Christ is King ! » Des références croyantes et/ou identitaires au christianisme occupaient donc une place notable. Dans un commentaire du Times (15 septembre 2025) appelant à prendre au sérieux les protestations, le journaliste Trevor Phillips résume un message articulé autour de trois grands thèmes : « mettre fin à l’immigration, défendre la liberté d’expression, ranimer le christianisme ».

Dans un reportage publié par le magazine évangélique britannique Premier Christianity (15 septembre 2025), le journaliste David Campanale, qui a accompagné les manifestants pour les écouter, raconte que ces participants chrétiens « m’ont dit qu’ils ne se sentaient pas écoutés, que le système politique excluait et minimisait leurs préoccupations et que le sentiment de crise nationale était tel que seul un renouveau chrétien pouvait combler le vide ». Affirmation patriotique et valeurs chrétiennes se conjoignaient dans une aspiration à retrouver le pays tel qu’il devrait être, alors que celui-ci est « en train d’être envahi ». Le journaliste constate qu’un certain nombre de manifestants brandissant des symboles chrétiens ne s’assoient guère sur les bancs des églises, mais se sentent inspirés par le modèle des croisades « contre les musulmans et les islamistes ». Quelques groupes chrétiens fervents se signalaient eux aussi par une attitude anti-islamique assumée.

Assiste-t-on pour autant à l’émergence d’une droite chrétienne, comme s’interroge l’auteur de l’article ? La question mérite d’être posée, d’autant plus que l’influence de développements nord-américains peut donner une impulsion dans ce sens, associant réorientation politique et réveil spirituel, comme on l’a vu lors de la cérémonie en mémoire de Charlie Kirk en Arizona le 21 septembre 2025. La situation de départ n’est pas identique aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans le contexte des « guerres culturelles », des chrétiens et d’autres milieux se retrouvent ensemble, comme le montre la diversité des soutiens au trumpisme outre-Atlantique. Des courants populistes utilisent des symboles chrétiens et se réfèrent à un héritage civilisationnel marqué par le christianisme, alors qu’ils n‘avaient pas toujours beaucoup d’affinités avec le christianisme à l’origine. Il reste à voir si cela peut déboucher sur une véritable expression de « nationalisme chrétien » (sans la participation d’organisations religieuses établies), ou simplement sur une mouvance dans laquelle des chrétiens conservateurs pourront trouver leur place, confortés par la présence de références culturelles chrétiennes, mais à côté d’autres activistes. À ce stade, il est prématuré de conclure : il faudra observer l’évolution des dynamiques qui ont marqué le rassemblement de septembre 2025.