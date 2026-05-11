Etude : Musa al-Sadr (1928-1978)

Musa al-Sadr, figure majeure du chiisme libanais disparue en Libye en 1978, demeure aujourd’hui une figure centrale de la mémoire politique et religieuse du Liban. Fondateur du mouvement Amal et défenseur des populations chiites marginalisées comme des « déshérités », il portait également un projet de coexistence entre les communautés libanaises.

Cette étude revient sur sa disparition et sur la postérité politique de cet « Imam » dont le nom, l’image et l’héritage continuent, près d’un demi-siècle plus tard, d’être mobilisés par une grande diversité d’acteurs, d’Amal au Hezbollah comme par certains de leurs adversaires. Elle montre comment cette absence non élucidée continue de structurer les imaginaires politiques, les rivalités et les équilibres du Liban contemporain.