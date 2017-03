Pratique du yoga en France : une écrasante majorité de femmes en quête de bien-être – et de spiritualité

Ce n'est pas une surprise, mais les proportions sont peut-être encore plus fortes que prévu : parmi les personnes pratiquant le yoga en France, neuf sur dix sont des femmes, selon un sondage en ligne réalisé en octobre et novembre 2016 auprès des lecteurs du magazine Esprit Yoga (mars-avril 2017). Comme le note la rédaction de la revue, bien que les résultats ne puissent être considérés comme entièrement représentatifs, les 1 400 réponses reçues « fournissent un profil assez fidèle de la pratique du yoga en France ». Près d'un répondant sur cinq enseigne le yoga. En ce qui concerne les motivations de la pratique du yoga, près de trois quarts des réponses mettent au premier plan le bien-être qu'il apporte. Trois autres réponses recueillent plus de 55 % des suffrages des pratiquant(e)s : « trouver un meilleur équilibre de vie », « avoir un mental clair et serein », « me détendre et réduire le stress ». Cependant, 48 % mentionnent la dimension spirituelle du yoga. Les aspects purement physiques (souplesse, forme, santé) viennent ensuite.

Les rédacteurs d'Esprit Yoga estiment que les résultats du sondage contredisent la perception d'une mode avant tout urbaine, puisque 44 % des personnes ayant répondu vivent dans des localités de moins de 20 000 habitants et 16 % seulement à Paris ou en région parisienne. « Si l'on compare ces résultats avec les données démographiques, on constate que la diffusion du yoga correspond à la répartition de la population française. » Notons enfin que 29 % des personnes sondées pratiquent le yoga individuellement, à leur domicile, tandis que les autres le font en groupe, dans des cadres variés. Nul doute que, pour cette population de pratiquants individuels, les livres et magazines de yoga constituent une ressource majeure ; ces magazines se sont multipliés depuis quelques années.