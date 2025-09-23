États-Unis : les différents types de personnes sans appartenance religieuse

Longtemps considérés comme une exception, les États-Unis enregistrent aussi une forte progression des personnes sans appartenance religieuse, suscitant l’intérêt des chercheurs pour les nones — c’est-à-dire des personnes qui répondent « none » (aucune) lorsqu’on leur demande leur affiliation religieuse dans les sondages américains. Ils représentaient 28% de la population américaine en 2023, selon les travaux du Pew Research Center. Mais la non-appartenance recouvre une variété d’attitudes face aux questions religieuses. Expert réputé des statistiques religieuses américaines, Ryan Burge propose de distinguer quatre types de nones.

Grâce à un soutien financier reçu de la John Templeton Foundation, Ryan Burge (professeur au Danforth Center on Religion and Politics) et Tony Jones ont pu s’engager dans un vaste projet de recherche, Making Meaning in a Post-Religious America, au cœur duquel se place ce qu’ils ont baptisé The Nones Project. Cette analyse s’appuie sur des données statistiques substantielles. Deux des quatre types identifiés par les deux chercheurs reprennent des expressions déjà courantes dans la recherche sociologique sur la non-appartenance, tandis que les deux autres sont nouvelles.

NiNos (Nones in Name Only): ils représentent 21 % de l’ensemble des répondants sans appartenance, mais ils sont en réalité loin d’être éloignés de toute forme de croyance religieuse, puisque la moitié d’entre eux affirment prier quotidiennement et un pourcentage croire avec certitude à l’existence de Dieu. Non affiliés, mais religieux : cette catégorie place les chercheurs face à un problème méthodologique. SBNRs (Spiritual but not Religious): avec une part de 36 %, ils constituent le plus important segment des nones. Très sceptiques face à la religion, ils sont fortement intéressés par la spiritualité. Leurs profils échappent aux catégories religieuses classiques : neuf sur dix disent ne pas vraiment prier et la plupart ne croient pas en Dieu, mais se réfèrent plus souvent à une « Puissance supérieure ». Ils s’engagent volontiers dans des pratiques néo-spirituelles. Dones: formant un tiers des nones, ce sont des personnes qui en ont fini avec la religion (« they are done with religion entirely »). Ils ne croient pas en Dieu et 99 % d’entre eux ne prient jamais. 77 % des Dones sont certains qu’il n’y a rien après la mort (contre 26 % des NiNos et 39 % des SBNRs). Zealous Atheists: 11 % des nones se révèlent être des « athées zélés », enclins à partager leurs convictions. Au cours des douze derniers mois, trois quarts d’entre eux affirment avoir essayé de convaincre des interlocuteurs d’abandonner leur religion.

Dans les mois à venir, Ryan Burge et Tony Jones vont partager des analyses plus détaillées sur la base de leurs recherches en cours et des données recueillies.