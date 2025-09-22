Thaïlande : des scandales portent atteinte au prestige des moines bouddhistes

Après une série de scandales impliquant des moines bouddhistes corrompus dans un pays où les temples sont en tête des bénéficiaires de dons, nombre de jeunes remettent en question le système bouddhiste en Thaïlande, écrit le journaliste Andreas Babst (Neue Zürcher Zeitung, 14 août).

Autrefois, il était courant pour de jeunes hommes thaïlandais de recevoir une ordination temporaire et de vivre pendant quelques mois une vie monastique dans un monastère bouddhiste. Dans les environnements urbains, seule une minorité le fait encore de nos jours, et la durée est souvent écourtée. Plusieurs raisons expliquent ce déclin, et les scandales susmentionnés renforcent certainement cette tendance. Une affaire récente, largement médiatisée, a révélé comment une femme, qui entretenait des relations sexuelles avec plusieurs moines seniors (et supposément célibataires), les a fait chanter et a réussi à extorquer d’énormes sommes, détournées des comptes du monastère. Quelques mois plus tôt, un autre moine avait été arrêté après avoir détourné d’importantes sommes reçues comme dons vers un réseau de jeux en ligne illégal.

La corruption dans les temples en raison des flux financiers dont ils bénéficient est source de préoccupations depuis des années. Rappelant que la situation se greffe sur un contexte plus large de corruption en Thaïlande — comme l’indiquent les mauvais classements du pays dans les évaluations de Transparency International — Thanthip Srisuwannaket (Thailand Development Research Institute, TDRI) notait en 2021 que cette situation contribuait à éroder la confiance dans les moines et la foi bouddhiste. Bien sûr, tous les monastères ne sont pas concernés, et les monastères ont aussi été une source d’aide matérielle pour les laïcs (par exemple la distribution de nourriture) lors de catastrophes ou pendant l’épidémie de Covid-19. Mais les croyants sincères sont choqués par le mauvais exemple donné par certains moines et s’interrogent sur des réformes pour corriger un système qui peut en partie sembler propice aux dérives. En effet, Babst observe comment le bouddhisme en Thaïlande a une forte dimension transactionnelle, avec de l’argent donné aux monastères ou directement aux moines individuels pour des services spirituels (pour soi-même, pour sa famille, pour les défunts). Selon des chiffres publiés en 2017 par le TDRI, environ 2,8 milliards de dollars américains de dons affluaient annuellement des fidèles bouddhistes vers les moines. Sans contrôle ni transparence, de telles sommes peuvent créer des tentations. De plus, les croyants bouddhistes instruits déplorent le niveau médiocre de l’éducation gratuite dispensée aux enfants d’origine modeste dans certains temples, ces enfants étant par la suite encouragés à devenir moines eux-mêmes tout en n’ayant qu’une compréhension superficielle du bouddhisme.

Alors que le respect envers les moines diminue dans une partie de la population, certains bouddhistes cherchent des ressources pour nourrir leur vie spirituelle « en dehors du système » (par exemple des vidéos en ligne, de petits centres de méditation). Cependant, de nombreux moines préfèrent continuer à bénéficier du soutien de l’État plutôt que d’entreprendre de sérieuses réformes. Babst conclut que la déception de nombreux jeunes Thaïlandais envers les moines fait partie d’un mouvement plus large de frustration envers le système des trois piliers de leur pays tel qu’il est enseigné dès le plus jeune âge en Thaïlande : bouddhisme, roi, nation.