Publié en avril, le rapport Quiet Revival de la Bible Society suggère qu’existerait une augmentation notable de la fréquentation des églises chez les 18-24 ans, particulièrement chez les jeunes hommes, remettant en question les prédictions sur le déclin du christianisme au Royaume-Uni. Cependant, ce rapport — bien qu’étayé par des témoignages de membres du clergé — fait l’objet de critiques académiques de fond et soulève des questions méthodologiques.

Sur la base d’un sondage YouGov auprès de 13 000 adultes, le rapport de la Bible Society, affirme que la fréquentation des églises au Royaume-Uni chez les 18-24 ans serait passée de 4 % en 2018 à 16 % globalement, atteignant 21 % spécifiquement chez les jeunes hommes. Le rapport affirme que les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans dans ce pays seraient « plus engagés spirituellement que toute autre génération actuellement vivante », avec des taux élevés de croyance en Dieu et de prière régulière. De plus, il identifie un changement confessionnel chez les pratiquants de 18-34 ans, avec les anglicans chutant de 30 % à 20 %, tandis que les catholiques romains sont montés à 41 % et les pentecôtistes à 18 %. Si ces chiffres sont exacts, « quelque chose d’extraordinaire » se produit, défiant les prédictions de déclin du christianisme au Royaume-Uni au XXIe siècle, déclare Madeleine Davies dans un long article du Church Times (15 août 2025). Elle remarque que certains résultats semblent converger avec des données rapportées hors du Royaume-Uni —par exemple, des recherches dans d’autres pays signalant une augmentation de la religiosité chez les jeunes hommes.

Davies cite plusieurs témoignages de membres du clergé qui estiment que leurs observations de terrain confirment ces tendances ; ces témoignages vont d’anglo-catholiques à des pentecôtistes. Elle rappelle aussi que presque tous les diocèses catholiques anglais ont signalé des augmentations notables de catéchumènes et de candidats pendant le Carême 2025. À l’opposé, elle cite les commentaires de David Voas, professeur émérite à University College London, qui qualifie les conclusions du rapport de « totalement incroyables » et « complètement en décalage » avec d’autres données, y compris les statistiques de fréquentation des églises elles-mêmes. L’enquête annuelle British Social Attitudes montre que la fréquentation des églises chrétiennes a chuté de 12,2 % à 9,3 % entre 2018 et 2023. De plus, à l’inverse de leurs confrères précités, d’autres membres du clergé déclarent ne pas retrouver ces chiffres dans la réalité dans leurs paroisses, tout en observant un « flux régulier » d’adultes fréquentant leur église pour la première fois et la rejoignant.

Directrice de recherche à la Bible Society et co-rédactrice de Quiet Revival, Rhiannon McAleer admet que l’exercice statistique est « incroyablement difficile ». De plus, elle reconnaît que, en ce qui concerne l’Église d’Angleterre avec ses congrégations plus âgées, un « déclin générationnel significatif » demeure à l’horizon, même si des jeunes continuent de la rejoindre. Les jeunes pratiquants se signaleraient en outre par une « fragilité » particulière, étant plus susceptibles que les chrétiens plus âgés de voir leur foi ébranlée par les médias, la culture ou des passages difficiles des Saintes Écritures. McAleer souligne que les Églises doivent développer de meilleurs programmes de formation et de discipulat pour les convertis adultes dépourvus de fondements religieux acquis durant la période d’enfance.

Le phénomène, s’il devait se confirmer au moins en partie, et quelle que soit son ampleur réelle, paraît refléter des changements culturels plus larges, notamment la polarisation politique, la soif spirituelle dans un âge numérique épuisant, et la recherche par les jeunes de sens, de communauté et de cadre moral dans une société de plus en plus atomisée. L’article de Davies explore plusieurs explications proposées pour expliquer la supposée augmentation de la religiosité masculine. Certaines la relient aux tendances politiques conservatrices. L’influence de figures comme Jordan Peterson est également mentionnée. Vu que les églises pentecôtistes et catholiques sont particulièrement attractives pour les jeunes selon les rapports, une jeune croyante interrogée par Davies remarque qu’elles offrent des expériences « qui ne ressemblent à rien de ce qu’on voit dans la vie quotidienne ».