France : présence de l’Église orthodoxe

Publiée au printemps 2017, une nouvelle édition de l'Annuaire de l'Église orthodoxe en France permet d'avoir une vue d'ensemble de l'implantation actuelle des juridictions orthodoxes et des paroisses orthodoxes dans ce pays. Il existe aujourd'hui en France des paroisses relevant du Patriarcat de Constantinople (Métropole grecque, Exarchat des églises de tradition russe [cathédrale de la rue Daru] et Archevêché ukrainien d'Europe occidentale), du Patriarcat d'Antioche, du Patriarcat de Moscou (Evêché russe de Chersonèse et Archevêché russe hors frontières [siège à Genève]), du Patriarcat de Serbie, du Patriarcat de Roumanie, du Patriarcat de Géorgie et du Patriarcat de Bulgarie. Dix évêques appartiennent à l'Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), établie en 1997. « On compte en France environ 280 paroisses, une bonne vingtaine de communautés monastiques, trois écoles de théologie », tandis que les prêtres et les diacres « au nombre de 330, sont en majorité mariés et exercent le plus souvent une activité professionnelle ». Même si l'immigration continue de marquer fortement la présence orthodoxe en France, l'introduction de l'annuaire précise que les paroisses francophones sont aujourd'hui majoritaires.

Une utile carte géographique accompagne l'annuaire. D'un seul coup d'œil, elle confirme les concentrations les plus fortes autour des trois plus grandes villes françaises (Paris, Lyon et Marseille), mais aussi dans les régions de Nice, de Strasbourg et de Lille. Il existe cependant encore une douzaine de départements français sans une seule communauté orthodoxe organisée. La carte permet également de constater la forte croissance de la présence du Patriarcat de Roumanie. Dans un utile article de synthèse sur l'histoire et la situation présente de l'Église orthodoxe en France, publié en juillet 2017 sur le site Orthodoxie.com, le P. Christophe Levalois note que la Métropole roumaine compte aujourd'hui le plus grande nombre de paroisses (91). Plus généralement, au rythme de progression actuelle (par rapport aux données des précédentes éditions de l'annuaire), le P. Christophe Levalois estime qu'il est raisonnable d'estimer « qu’en une génération, depuis le début du présent siècle, le nombre des lieux de célébration orthodoxe doublera, peut-être même largement ». Quant au nombre de fidèles, il est difficile de l'évaluer, car tout dépend de ce qu'on entend, selon qu'il s'agit d'une simple identification, d'une visite occasionnelle dans une église ou d'une pratique plus ou moins régulière. Le chiffre de 500.000 est avancé et pourrait correspondre à la réalité au sens large, mais « ceux qui se rendent régulièrement à une célébration [...] sont moins nombreux, sans doute plusieurs dizaines de milliers », estime le P. Christophe Levalois. (JFM)