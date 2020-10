États-Unis : vote chrétien et élection présidentielle

Selon un sondage effectué par le Pew Research Center entre le 30 septembre et le 5 octobre 2020 (alors que le président Trump se trouvait brièvement hospitalisé), les électeurs chrétiens blancs (qui représentent 44 % du total des électeurs enregistrés) continuent d'apporter un soutien plus fort à Donald Trump qu'au démocrate Joe Biden en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre, mais on note une légère érosion du vote favorable au candidat républicain dans cette catégorie d'électeurs, par rapport aux chiffres recueillis en août. Cela rappelle aussi que, si les évangéliques blancs continuent de soutenir le président Trump en grande majorité et si les observateurs apporteront une attention particulière à l'évolution de cet électorat en comparaison avec l'élection présidentielle de 2016, l'apport des voix provenant d'autres groupes religieux est très important, d'une part, et la dimension raciale n'est pas négligeable dans les choix, d'autre part. Directeur de recherche associé du Pew Research Center, Gregory A. Smith rappelle que, parmi les électeurs enregistrés. 90 % des protestants noirs ont l'intention de donner leurs voix à Biden, de même que 70 % des juifs et 67 % des catholiques hispaniques. À l'inverse, 78 % des évangéliques blancs, 53 % des autres protestants blancs et 52 % des catholiques blancs entendent voter pour Trump.

Dans une analyse publiée par The Conversation (4 octobre 2020), Blandine Chelini-Pont (Aix-Marseille Université) et Mark J. Rozell (George Mason University) soulignent que les commentaires tendent à oublier le rôle crucial des électeurs catholiques, notamment dans les trois États des Grands Lacs (Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin) qui avaient fait pencher la balance du Collège électoral en faveur de Trump en 2016. Pendant longtemps, les démocrates pouvaient compter sur une large proportion du vote catholique, mais celui-ci s'est diversifié, d'autant plus que les causes défendues par le Parti démocrate leur a aliéné beaucoup de catholiques pratiquants, récupérés par les républicains. Tout catholique convaincu qu'il soit, Joe Biden ne peut compter sur le vote catholique. Reste surtout à voir si les électeurs catholiques qui avaient voté pour Trump, mais se détournent maintenant de lui, vont donner leurs voix à Biden.

En effet, un troisième élément mérite l'attention : dans des proportions certes modestes, des électeurs chrétiens blancs ne veulent soutenir ni le candidat républicain ni le candidat démocrate. Au total, 6 % de tous les électeurs enregistrés pensent donner leur voix à un autre candidat. Certains petits partis vont à la rencontre des électeurs chrétiens déçus pour leur permettre de ne pas sacrifier au moins certaines de leurs convictions au moment de mettre leur bulletin dans l'urne, écrit Timothy Nerozzi dans Religion Unplugged (19 octobre 2020). L'American Solidarity Party (ASP) propose ainsi un programme de type démocrate chrétien et attire en majorité des catholiques. Les petits partis n'ont aucune chance de voir leurs candidats sur la route de la Maison Blanche et ne sont d'ailleurs pas présents dans tous les États, mais ils espèrent que la polarisation et la dégradation du débat politique leur ouvriront un espace croissant auprès d'électeurs déçus, y compris parmi ceux qui souhaitent trouver des approches politiques mieux en accord avec leurs idéaux religieux.