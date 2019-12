Chine : comment un pays communiste est devenu exportateur de bibles

En novembre 2019, l'éditeur chinois Amity Printing Company (APC) a célébré la publication par ses soins de 200 millions d'exemplaires de la Bible. 86 millions de bibles ont été diffusées en Chine, mais 114 millions d'exemplaires ont été exportés vers 110 pays du monde, principalement en Afrique. C'est dans son dernier numéro de l'année 2019, dont le thème principal est « La Chine et la Bible », que le magazine en allemand de la Société biblique suisse, Die Bibel aktuell, résume en un tableau l'émergence de cette étonnante activité dans un pays qui continue de s'afficher comme communiste.

En 1979, trois années après la fin de la « révolution culturelle » qui avait durement frappé les religions, le gouvernement autorisa la réorganisation d'une communauté chrétienne protestante placée sous son contrôle, baptisée « Mouvement patriotique des trois autonomies ». Une production de bibles par les soins de l'imprimerie de l'Armée de libération populaire débuta alors, mais sans pouvoir répondre aux besoins considérables de églises chrétiennes. Notamment à la suite de contacts avec des sociétés bibliques occidentales entre 1981 et 1984, l'idée fut lancée en 1985 de fonder une imprimerie chinoise d'impression de bibles pour les chrétiens chinois. La même année, une déclaration d'intention fut signée avec la Fondation Amity (fondation chrétienne chinoise d'aide au développement dans les régions pauvres du pays) et l'Alliance biblique universelle (ABU) en vue de la fondation à Nankin (Nanjing) d'une imprimerie principalement destinée à la publication de bibles. À la suite de la plus grande récolte de fonds jamais menée par l'ABU, la somme de 7,3 millions de dollars fut recueillie dans ce but, ce qui conduisit à la fondation de l'APC en 1988. Depuis un déménagement en 2008, l'APC dispose d'un espace de 85.000 m2 et emploie 500 collaborateurs, avec une capacité de production de 20 millions d'exemplaires par an.

Comme le soulignait un article de Jeremy Luedi dans The Diplomat (4 juillet 2018), alors que le gouvernement chinois resserre son contrôle sur les religions, la Chine est devenu l'un des principaux imprimeurs de bibles, tandis que des entreprises de construction chinoises obtiennent nombre de mandats pour édifier des églises dans des pays africains. Trois quarts des bibles diffusées au Kenya ont été imprimées en Chine, indique Luedi : « Bien que cela puisse sembler bizarre, la production massive de bibles par la Chine n'est qu'une extension logique de son paradigme économique centré sur les exportations. »