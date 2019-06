Suisse romande : statistiques sur l’implantation et la répartition territoriale des Églises évangéliques

Il existe plus de 400 églises évangéliques en Suisse romande, selon les données présentées par Nirine Jonah, professeur en missiologie et interculturalité à la Haute École de Théologie (HET-PRO, Saint-Légier), lors de la conférence annuelle du Réseau évangélique suisse (RES), qui s’est tenue le 25 mai 2019 à Yverdon et était consacrée aux implantations de nouvelles communautés. Nirine Jonah a préparé une cartographie des Églises évangéliques dans les zones francophones de la Suisse, dont les résultats seront publiés prochainement. En fait, il en a recensé 392 exactement : mais certaines communautés, notamment de migrants, mènent une vie souterraine et échappent à de telles enquêtes.

Sur les 392 groupes identifiés, 142 se trouvent dans le canton de Vaud, 105, dans le canton de Genève, 52 dans les communes francophones du canton de Berne, 46 dans le canton de Neuchâtel, 20 dans le canton de Fribourg, 14 dans le canton du Jura et 13 dans le canton du Valais. On dénombre ainsi en moyenne 1,78 église pour 10.000 habitants. La densité est la plus forte dans le Jura bernois (avec plus de 5 églises par tranche de 10.000 habitants). Seuls trois districts en Suisse romande — tous dans le canton du Valais (Conthey, Entremont et Hérens) — ne connaissent aucune implantation évangélique. Avec quelques exceptions, c’est dans les régions traditionnellement protestantes que la densité demeure la plus forte — mais c’est aussi dans ces régions qu’elle est la plus ancienne, et une courbe chronologique montrerait la progression de la présence dans des zones de tradition catholique où les communautés évangéliques étaient pratiquement absentes il y a quarante ans.

La perception publique des évangéliques met l’accent sur leur dynamisme et leur croissance, mais leur propre analyse est plus nuancée. Ils ont conscience de former une minorité dans l’espace religieux suisse romand et savent que la progression de certains groupes évangéliques est en partie attribuable à des facteurs tels que les transferts de fidèles évangéliques venant d’autres groupes ou à l’apport de populations migrantes, ainsi que l’a rappelé Emmanuel Schmid, pasteur et coordinateur pour l’implantation d’églises à la Fédération romande d’Églises évangéliques (FREE). Bien que représentant moins de 2 % de la population suisse, les évangéliques constituent une part importante des chrétiens pratiquants, du fait de leur degré élevé d’engagement. Selon Jean-Luc Ziehli, président du RES, la courbe de progression des évangéliques ne suivrait cependant pas la courbe d’évolution démographique suisse : cela constitue un argument de plus en faveur de l’implantation de nouvelles communautés, mais le risque est de voir celles-ci entrer en concurrence avec des églises déjà existantes, un sujet que la conférence annuelle du RES a abordé ouvertement pour examiner comment gérer les tensions que cela peut entraîner localement. (JFM)