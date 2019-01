Églises épiscopales indépendantes : rétablissement du Patriarcat de Glastonbury

Si la British Orthodox Church (BOC) représente aujourd'hui un groupe de taille très modeste, son rôle n'a pas été négligeable dans le monde des évêques indépendants, notamment à travers la figure de Hugh de Willmott Newman (1905-1979), né au sein de l'Église catholique apostolique (c'est-à-dire le mouvement parfois dit « irvingien », apparu au Royaume-Uni dans la première moitié du XIXe siècle). Sous le nom religieux de Mar Georgius, il cumula en sa personne différentes lignées de succession apostolique en recevant des consécrations épiscopales successives. Comme le rappelle un communiqué publié le 7 janvier 2019, la BOC fait remonter son origine contemporaine à la figure de Mar Julius Ferrette (1825-1904), « évêque d'Iona », qui aurait été consacré évêque en 1868 par le métropolite syriaque de Homs (futur patriarche d'Antioche). Mar Georgius est considéré comme le sixième patriarche britannique dans cette lignée, adoptant le titre de « Patriarche de Glastonbury », puis — dès 1969 — celui de « Métropolite de la Sainte Cité de Glastonbury, la Jérusalem d'Occident, et Sixième Patriarche Britannique ». Le même titre fut repris par Mar Seraphim (William Henry Hugo Newman-Norton, né en 1948) quand il succéda à Mar Georgius en 1979 en tant que Septième Patriarche Britannique.

Se signalant notamment par des publications de qualité, le Patriarcat de Glastonbury incluait non seulement les paroisses sur territoire britannique (sous le nom d'Orthodox Church of the British Isles), mais également l'Église orthodoxe celtique en France (avec son siège à Saint-Dolay, en Bretagne) et de petits groupes aux États-Unis et en Australie. En 1994, Mar Seraphim réussit à réaliser le rêve de beaucoup d'évêques indépendants : être intégré dans une Église historique, en l'occurrence l'Église copte d'Égypte. Il y fut reçu avec la plus grande partie de ses communautés britanniques par le Patriarche Shenouda III (1923-2012), Pape d'Alexandrie. Abba Seraphim (comme il fut dès ce moment désigné) y fut reçu par chrismation et élevé le 19 juin 1994 au rang de Métropolite, en même temps qu'Abba Marcos (Jan Blom van Assendelft, 1923-2008), qui avait lui-même connu une carrière d'évêque indépendant avant de rejoindre l'Église copte en 1974, ce qui conduisit en 1994 à l'établissement d'une Église orthodoxe copte française. Tandis que la BOC se ralliait aux coptes, l'Église orthodoxe celtique poursuivit son chemin indépendant, et quelques membres du clergé de la British Orthodox Church y revinrent ensuite.

En octobre 2015, la British Orthodox Church annonça qu'elle reprenait son indépendance et quittait donc la juridiction copte. L'arrière-plan de cette décision inattendue n'est pas entièrement clair, comme le montrent des discussions sur des forums orthodoxes. Abba Seraphim ne fut pas suivi par tout son clergé dans cette démarche. Un communiqué publié le 7 janvier 2019 sur le site de la British Orthodox Church annonce enfin que, à l'approche du quarantième anniversaire du sacre épiscopal d'Abba Seraphim au mois de février 2019, le rétablissement du Patriarcat britannique a été décidé par décret daté du 23 décembre 2018. Depuis le 1er janvier 2019, Abba Seraphim, Métropolite de Glastonbury, a repris sa place de Septième Patriarche Britannique, avec les titres afférents à celle-ci ; il sera appelé dès maintenant « Sa Béatitude », et non plus « Son Éminence ». Si cette décision permet à la British Orthodox Church d'utiliser à nouveau une dénomination prestigieuse dans le monde des Églises épiscopales indépendantes, il reste à voir quel pourra être son avenir, alors qu'elle se trouve réduite à une demi-douzaine de communautés de dimension modeste.