Évangéliques : le phénomène Hillsong

L'Australie est à l'origine de plusieurs mouvements évangéliques charismatiques à diffusion internationale. Le plus connu et le plus influent au-delà des rangs de ses fidèles est probablement Hillsong : dans le domaine religieux, Hillsong est rapidement devenu une véritable marque reconnaissable. Un article de Gerardo Marti (Davidson College), publié dans la revue Sociology of Religion, propose une première évaluation de Hillsong comme phénomène global. Ce modèle influence des communautés protestantes et même certains milieux catholiques, notamment à travers sa musique. Cela s'inscrit dans le phénomène plus large du recours à des courants évangéliques comme inspirations de renouveau pour des Églises établies : Marti observe ainsi comment des pasteurs protestants font de véritables « pèlerinages » vers des églises Hillsong ou vont participer à des conférences Hillsong pour y trouver un nouvel élan. Certains observateurs sont allés jusqu'à parler d'une « hillsongisation » du christianisme.

Dès ses débuts, l'Église Hillsong a cultivé des ambitions bien plus larges que les horizons des faubourgs de Sydney qui ont vu sa naissance en 1983. Hillsong appartient au mouvement pentecôtiste historique des Assemblées de Dieu, tout en ayant obtenu de la branche australienne de celles-ci une pleine liberté d'action : fondée sur un modèle d'organisation apostolique, Hillsong poursuit une stratégie d'expansion qui a conduit à des implantations dans 14 pays, sour une forme d'« organisation ecclésiale en réseau ». Des réunions conçues à la manière de spectacles ont été le moyen pour attirer et mobiliser un public jeune afin de lui communiquer le message chrétien du salut et de l'inciter à s'interroger sur ce qu'il voulait faire de sa vie. Résolument positif, le message n'est pas perfectionniste : les fidèles connaîtront des chutes dans leur cheminement, mais sont appelés à se relever. La prédication s'adresse à des personnes dans le contexte de leur vie ordinaire, que le message spirituel prêché par Hillsong doit aider à des trouver des solutions à leurs problèmes tant familiaux que professionnels. Marti parle d'un « accent thérapeutique sur un bien-être émotionnel avec la promesse d'accès immédiat à un Dieu intime ». Celui qui participe à un culte Hillsong se sent membre d'une communauté ; et le style musical de Hillsong offre « une identité religieuse sonore, mobile et reproductible », qui va permettre de revivre l'expérience du culte. À l'instar d'autres groupes d'origine pentecôtiste, Hillsong sait parfaitement recourir aux nouveaux médias pour diffuser son modèle.

L'Église Hillsong témoigne des constantes évolutions et nouvelles impulsions de la mouvance évangélique, analyse Marti, dont une grande partie a fusionné avec un christianisme charismatique (une « forme adoucie du pentecôtisme »), en même temps que s'est produite une évolution vers la « pentecôtisation » des formes de culte.