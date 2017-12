Analyse : le phénomène jihadiste en Tunisie

Le nombre de Tunisiens engagés dans des groupes jihadistes intrigue, car la Tunisie est le seul pays ayant réussi à entreprendre une transition démocratique après les soulèvements dits des « Printemps arabes ». Dans cette analyse, Olivier Moos tente de circonscrire les principales causes du phénomène et d'évaluer ses perspectives.

Nous disposons d’une première enquête quantitative sur le phénomène, intitulée « Le Terrorisme en Tunisie à travers les dossiers judiciaires », menée sous l’égide du Centre tunisien de la recherche et des études sur le terrorisme (2016) et basée sur un échantillon d’individus poursuivis ou condamnés entre 2011 et 2015 pour terrorisme en Tunisie. Cette étude a été présentée au public en octobre 2016 et dresse un premier portrait démographique du jihadisme dans le pays : 98,8 % sont de nationalité tunisienne, 49 % ont rejoint une organisation armée (plutôt que le soutien logistique ou la propagande en ligne par exemple), la majorité des cas étudiés se sont rendus en Libye (59 %), 68 % de célibataires (30,52 % mariés), 40 % bénéficient d’un niveau universitaire, 45,5 % d’ouvriers (qualifiés ou non), la tranche d’âge la plus représentée sont les 25-29 ans (28.7 %).

Seulement 0,85 % des prévenus sont des acteurs religieux (imams, prédicateurs), alors que cette même étude souligne pourtant la place clef qu’ont occupée, pour le moins entre 2011 et 2015, les mosquées dans l’itinéraire des jeunes convertis au jihadisme, une donnée confirmée par d’autres recherches. Contrairement au parcours type de leurs coreligionnaires européens, les lieux de prière semblent avoir été un espace privilégié dans les processus de radicalisation jihadiste, permettant le rassemblement, la diffusion de la propagande, le recrutement et la préparation au voyage vers des théâtres de guerre. Un tiers des accusés reconnaissent une influence prépondérante d’une figure charismatique – prêcheur, vétéran du jihad, etc. – dans leur itinéraire de conversion. Cette donnée, pertinente surtout pour la période durant laquelle les forces de sécurité étaient plus affaiblies, contraste partiellement avec la manière dont le phénomène s’est construit en Europe : avec des variations entre les pays, la déconnexion entre pratique du culte et mobilisation jihadiste y est le plus souvent complète, et les processus de radicalisation rarement associés à une mosquée (même si la présence clef d’une figure charismatique a souvent été identifiée comme une variable importante).

Vous pouvez lire ci-dessous l'intégralité de cette analyse ou la télécharger (PDF, 525 Ko).