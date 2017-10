Livre : Rod Dreher et l’interrogation sur la place et le rôle des chrétiens dans le monde occidental

Actuellement en tournée en France à l'occasion du lancement de l'édition française de son livre, le journaliste conservateur américain Rod Dreher a suscité un vif intérêt et de nombreux commentaires aux États-Unis en publiant, au début de cette année, The Benedict Option : A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation (New York, Sentinel, 2017). La traduction française est intitulée Comment être chrétien dans un monde qui ne l’est plus : le pari bénédictin (Paris, Artège, 2017). Comme l'ont souligné certains commentaires, dans la même période sont parus aux États-Unis plusieurs livres écrits par des auteurs chrétiens d'orientation conservatrice, qui prennent acte de l'orientation post-chrétienne des sociétés occidentales contemporaines et réfléchissent aux possibilités d'action et aux choix stratégiques auxquels devraient procéder les chrétiens dans ce contexte. Cela fait déjà quelques années que Dreher propose ce qu'il appelle l'option Benoît (Benedict option), traduite en français par « pari bénédictin ». Ces expressions renvoient à l'inspiration de saint Benoît de Nursie et à ses entreprises monastiques au VIe siècle de l'ère chrétienne. Selon cette approche, ce n'est pas aujourd'hui en investissant toutes leurs forces dans une action politique conventionnelle (partis, élections...) que des chrétiens pourront préserver leurs convictions à long terme, alors qu'ils ont perdu la guerre culturelle, affirme Dreher. L'accent est donc mis avant tout sur des initiatives dans des domaines particuliers pour maintenir l'héritage chrétien, dans un esprit d'exil intérieur, mais en conservant une porosité avec la société dominante afin d'y semer les graines d'un rétablissement futur. Il appelle « à un long et patient travail pour arracher notre monde aux artifices, à l'aliénation et à la dissolution de la modernité » (p. 341).

Si le livre a d'évidentes dimensions politiques, sa ligne directrice est d'abord l'appel à un christianisme conséquent et solidement équipé intellectuellement et doctrinalement. La démarche de Dreher est marquée par l'expérience de milieux chrétiens américains, qui ont pris conscience que l'idée d'une « majorité morale » telle qu'elle avait été lancée à la fin des années 1970 ne correspond pas à la réalité de leur société. Mais l'ouvrage de Dreher soulève des questions qui rencontrent aussi un écho dans des milieux chrétiens européens, comme le montre la publication d'une traduction en français. Une traduction allemande est également en préparation. Il sera intéressant de suivre la réception de ce livre en Europe et les usages qui en seront faits dans des cercles chrétiens de différentes confessions