Israël : l’insoluble question juridique de l’identité juive

Tout cela illustre la difficulté à trouver une solution de compromis satisfaisante pour toutes les parties à long terme, souligne Tank-Storper : « le dispositif juridique et institutionnel du statu quo, qui entrelace le droit rabbinique et le droit civil et qui multiplie les instances de certification identitaire, crée une situation structurellement conflictuelle » (p. 46). Cela crée « une sorte de zone grise de l'identité juive » et exacerbe « les tensions entre les différents courants du judaïsme » (p. 47).

La question de l'identité juive oblige aussi l'État d'Israël à définir son attitude par rapport aux différents courants du judaïsme : aux États-Unis, seuls 10 % des juifs sont orthodoxes, tandis que les courants « conservateur » et « réformé » du judaïsme rassemblent plus de membres (outre les juifs sans dénomination religieuse) ; en Israël, le rabbinat d'État relève du judaïsme orthodoxe. La question des conversions effectuées par les autres branches du judaïsme (4.000 à 5.000 par an aux États-Unis, selon des estimations) devient ainsi épineuse, car elles ne sont pas reconnues par les courants orthodoxes. Plusieurs décisions de la Cour suprême ont cependant reconnu que les convertis des branches non orthodoxes du judaïsme devaient être enregistrés comme Juifs par l'État. À partir des années 1990, l'arrivée de nombreux immigrants provenant de l'ex-Union soviétique, dont nombre n'étaient pas juifs du point de vue de la loi religieuse, mais avaient des parents ou grands-parents juifs, a soulevé également d'autres questions. Elle a également divisé les juifs orthodoxes israéliens, car des courants sionistes religieux, soucieux de renforcer l'État juif, ont milité « pour une plus grande ouverture des conversions dans le contexte israélien », tandis que les milieux orthodoxes qui n'accordent pas de signification religieuse à l'État d'Israël y sont opposés (pp. 44-45).

Sébastien Tank-Storper, « “Qui est juif ?” Loi du retour, conversions et définitions juridiques de l’identité juive en Israël », Archives de sciences sociales des religions, 62e année, N° 177, janvier-mars 2017, pp. 31-50.

