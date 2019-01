Église adventiste du septième jour : le Bulletin d’information adventiste passe entièrement au format numérique

Publié par le Service de presse adventiste (service de communication adventiste francophone), le Bulletin d'information adventiste (BIA) entre dans sa quarantième année en renonçant à la version imprimée. Dès le mois de janvier 2019, il est uniquement disponible en format numérique (PDF). L'abonnement est gratuit.

À travers le monde, l'Église adventiste du septième jour a un réseau de services d'information fonctionnant à la manière d'agences de presse. Service officiel d'information, l'Adventist News Network (ANN) en constitue l'élément central. Pour les pays germanophones existe l'Adventistischer Pressedienst (APD), avec une version spécifique pour la Suisse. Avec un tirage qui a pu aller jusqu'à un millier d'exemplaires, le Bulletin d'information adventiste (BIA) propose à la fois des nouvelles sur la vie des Églises adventistes et un choix d'informations générales d'actualité religieuse, notamment liées aux questions de liberté religieuse, un sujet auquel l'Église adventiste du septième jour accorde depuis longtemps une importance particulière. Présenté sur deux colonnes, chaque numéro compte en principe 8 pages.

Le passage au format numérique et l'abandon de la version imprimée va dans le sens du mouvement plus large que suivent nombre d'organes d'information, petits ou grands. Cela permet à la fois de s'adapter à de nouvelles habitudes de consommation de l'information, d'économiser des frais d'impression et de port, et d'atteindre potentiellement une audience plus vaste.