États-Unis : sécularisation, diversité ethnique et polarisation dans le champ religieux

Depuis des années, les recherches de Mark Chaves (Duke University) mettent en question les idées reçues sur la « résurgence » de la religion aux États-Unis : pour vivace qu'elle demeure, elle manifeste aussi des symptômes de déclin, attestés par le fait que la pratique et la socialisation religieuses connaissent une baisse génération après génération, tandis que le pourcentage des personnes se déclarant sans affiliation religieuse atteint plus de 20 % (par rapport à 3 % en 1957). C'était l'un des thèmes abordés par le chercheur américain dans sa présentation au congrès de la Société internationale de sociologie des religions (SISR), qui s'est tenu à Lausanne (Suisse) du 4 au 7 juillet 2017. Il a rappelé que le traitement des données statistiques sur la pratique religieuse aux États-Unis exige une approche prudente, puisque la surévaluation de la pratique religieuse dans les sondages y est notoire : contrairement à certains chiffres, le taux de pratique hebdomadaire — certes important en comparaison d'autres pays occidentaux — est de 25 % et non de 35 %. Depuis les années 1960, le taux de socialisation religieuse des enfants a diminué. Mais la croissance des megachurches masque en partie ce déclin, puisqu'il donne l'impression d'une augmentation de la participation à des activités religieuses : en réalité, il signifie qu'une plus grande part des croyants rejoignent de grandes églises. Les megachurches se développent aux dépens d'églises plus petites et attirent notamment parce qu'elles laissent à leurs fidèles une plus grande souplesse dans le choix de leur degré d'engagement, souligne Chaves.

Sur le plan politique, Chaves remarque que la polarisation se renforce, une tendance particulièrement marquée parmi les membres du clergé. Un autre aspect est la diversification ethnique : les données statistiques montrent que le pourcentage des Afro-Américains et des personnes d'origine asiatique, en particulier, augmente dans des paroisses et communautés locales à prédominance blanche ; il n'y a plus que 11 % des églises américaines qui restent entièrement blanches.