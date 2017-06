Océanie : les Samoa vont devenir un État chrétien

Si nombre d'États insulaires du Pacifique mentionnent Dieu ou intègrent une référence symbolique au christianisme dans le préambule de leur Constitution (Adventist Review, 8 mai 2017), les Samoa franchissent un pas de plus : ce pays de quelque 200 000 habitants, indépendant depuis 1962, ne se contentera plus de mentionner dans le préambule de sa Constitution les « principes chrétiens » et que l'autorité doit être exercée « dans les limites prescrites par les commandements de Dieu », mais va adopter un article constitutionnel affirmant son caractère chrétien. Après des discussions au cours des mois précédents, sans opposition, 43 des 49 députés samoans ont approuvé au début du mois de juin 2017 l'addition d'un 3e paragraphe à l'article 1er de la Constitution : « Les Samoa sont une nation chrétienne fondée de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » (Samoa is a Christian nation founded of God the Father, the Son and the Holy Spirit.) L'article entrera en vigueur dès son approbation par le chef de l'État.

Selon un article de Grant Wyeth dans The Diplomat 15 juin 2017), il y aurait deux motifs principaux derrière cette démarche : une crainte de l'islam, d'une part, et une volonté de prévenir toute influence étrangère venant corrompre la culture samoane, d'autre part. Bien qu'il n'y ait que 48 résidents musulmans aux Samoa selon le recensement de 2001 (0,03 % de la population), le climat de guerres de religion qui touche aujourd'hui plusieurs régions du globe inquiète les Samoans, qui entendent ainsi donner un signal fort quant à leurs positions. Quant au second point, la possibilité de faire ainsi barrière à toute velléité future de revendications homosexuelles (par exemple union entre personnes de même sexe) a été mentionnée lors des débats parlementaires. 98 % de la population samoane est chrétienne, mais divisée entre plusieurs Églises. Ces dernières n'ont pas été unanimes à soutenir le projet. Quant au procureur général, en réponse aux inquiétudes, il a souligné que la décision n'aurait aucune conséquence sur les choix religieux individuels (Radio New Zealand, 9 juin 2017). Aucune pratique religieuse ne sera restreinte et tout groupe religieux devrait rester libre d'exercer ses activités aux Samoa. (JFM)