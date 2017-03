Suisse romande : un répertoire recense 40 chamanes

« La vogue du chamanisme et des énergies douces ne s’est jamais aussi bien portée », observait le journaliste Sylvain Besson dans un article publié en 2015 sur les « nouvelles prêtresses romandes ». « Il est aujourd'hui impensable de visiter un salon de médecines naturelles ou de bien-être sans y trouver l'un ou l'autre chamane », renchérit François Tardin dans le dernier numéro du magazine Recto-Verseau (N° 283, mars 2017), où son article introduit un instructif « Guide des chamanes en Suisse romande », comptant pas moins de quarante notices de présentation. Des réunions ont également lieu autour du chamanisme : à la fin du mois d'avril 2017 se tiendra en France (en Charente) le 10e Festival du Chamanisme (« avec plus de 130 Chamans, guérisseurs, enseignants en Chamanisme et artistes des 5 continents pour plus de 280 cérémonies et ateliers, et plus de 150 soins individuels », annonce la présentation), tandis qu'un 5e Congrès « Chamanisme et esprits de la Nature » se réunira au mois de novembre 2017 dans le canton suisse du Valais. Tardin reconnaît que la vogue du chamanisme s'inscrit dans le sillage de l'intérêt pour l'écologie et du New Age, tout en invitant à ne pas le réduire aux aspects de développement personnel et de bien-être associés au type de chamanisme promu dans ce cadre.

La liste des quarante chamanes en Suisse romande révèle une variété de sources : « core shamanism » incorporant les techniques de différentes traditions, « pratique chamanique intuitive », « enseignements originaux de la Roue de médecine » avec adaptation des rituels et célébrations à notre culture, chamanisme celte, « rites ancestraux sacrés venant de Sibérie et des peuples premiers du Dakota », « soins quantiques sous la guidance principale [du] chamane intérieur », « chamanisme holistique personnel », thérapie avec les tambours et les bols chantants, chamanisme toltèque, « chamanisme sauvage [...] délivré des traditions », chamanisme nord-européen, « chamanisme issu du shivaïsme »... Aux chamanes mettant en avant leur insertion dans une tradition spécifique se mêlent donc d'autres chamanes aux emprunts éclectiques ou revendiquant une référence générique à des techniques chamaniques. Le chamanisme tel qu'il est pratiqué par des « professionnels » en Suisse romande apparaît ainsi sous des formes très variées et recomposées, utilisées souvent en conjonction avec d'autres pratiques ou références. Parmi les chamanes figurant dans la liste, on voit également apparaître quelques figures qui circulent déjà depuis assez longtemps dans le milieu du mieux-être et de la quête spirituelle, qui ont été connus à travers d'autres offres et qui illustrent ainsi à la fois les évolutions des thèmes à la mode et la dimension cumulative des pratiques thérapeutiques et spirituelles contemporaines. (JFM)