Périodiques : une nouvelle lettre d’information française sur la laïcité et les religions

Tout observateur du terrain français sait l'importance qu'y occupe le thème de la laïcité. Le débat public autour de ces thèmes témoigne parallèlement de raidissements laïcistes et d'interprétations de la laïcité comme cadre de gestion ouverte d'un pluralisme religieux et culturel. Cela engendre aussi des attentes en matière d'information sur les religions dans une société sécularisée. Le magazine Le Monde des Religions est publié depuis 2003. Le site Fait religieux a, pour sa part, malheureusement été contraint d'interrompre ses activités en 2015, par manque de ressources. Mais cela n'a pas découragé la journaliste Louise Gamichon, après avoir travaillé pour Fait religieux et assumé la rédaction de la lettre professionnelle Laïcité & Religions du Monde des Religions (publication interrompue en juin 2016), de se lancer dans une nouvelle aventure éditoriale. En octobre 2016 est paru le premier numéro de LaïCités, un mensuel de 12 pages diffusé sur abonnement sous forme électronique (format PDF), dont le sous-titre affiche clairement le projet : Lettre pédagogique des faits religieux et de la laïcité. C'est donc principalement le milieu scolaire français qui constitue le public cible de cette publication (possibilité d'abonnements groupés pour institutions), avec un contenu pensé dans cette perspective, même s'il est de nature à intéresser aussi un plus large public souhaitant s'informer sur les religions pour le prix raisonnable de 39 €.

« Je fais le pari d’une information sélectionnée, rigoureuse et dépassionnée. À mon sens, cette approche laïque et factuelle rend possible l’ouverture d’un dialogue apaisé et constructif sur ces sujets, notamment avec des jeunes », explique la rédactrice. Sur le plan de la présentation et du contenu, la lecture des trois premiers numéros laisse une impression convaincante : clarté de l'élégante et sobre présentation, mais aussi du contenu rédactionnel, rédigé de façon accessible et bien structurée. Louise Gamichon réussit à tenir le pari de la concision sans être lapidaire. Chaque numéro propose des actualités brèves, un décryptage de l'actualité avec des approches pour remettre en cause des idées reçues, un entretien avec un spécialiste (par exemple autour d'un livre), des outils, des explications sur des mots, des rites ou des communautés. Le décryptage du N° 1 a porté sur les signes religieux, celui du N° 2 sur le communautarisme, celui du N° 3 sur la pédagogie des valeurs et de la laïcité. La rubrique ‘Vu d'ailleurs’ éclaire sur des situations dans des pays étrangers : ainsi ont déjà été abordée l'évolution du Luxembourg vers une séparation plus claire des religions et de l'État, le confessionnalisme libanais et une présentation du Vatican, du Saint-Siège et de la Curie — chaque fois sur une page, dans un style simple et précis, avec des liens pour aller plus loin. En dernière page, la rubrique ‘Le mot, le rite’ a permis d'aborder Yom Kippour, Diwali, Noël. L'effort de sélection et de mise en forme fourni par la rédaction offre indéniablement un avantage par rapport à une récolte individuelle de données éparses. Il reste à espérer que ce projet intelligent et utile rencontrera l'adhésion d'un nombre suffisant d'abonnés institutionnels. (JFM)