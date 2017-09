Australie : une approche biographique du bouddhisme

Les bouddhistes forment aujourd'hui 2,4 % de la population australienne (à titre de comparaison, 2,6 % de musulmans). La majorité d'entre eux sont des immigrants d'origine asiatique ou leurs descendants, mais un certain nombre sont aussi des convertis. Cependant, notaient Anna Halafoff, Ruth Fitzpatrick et Kim Lam dans un article publié en 2012, bien qu'une présence bouddhiste soit attestée dans le pays depuis les années 1840 (immigrants chinois et cinghalais), l'intérêt des chercheurs pour le sujet est récent et beaucoup reste à faire pour examiner la situation du bouddhisme dans la société australienne. Le bouddhisme australien inclut une grande diversité de traditions et de lignées, a souligné Anna Halafoff dans une communication présentée au congrès de la Société internationale de sociologie des religions (SISR) à Lausanne (4-7 juillet 2017). Elle rappelle qu'existe une intense circulation d'idées, d'enseignants et de pratiques entre l'Australie et d'autres pays. Le bouddhisme s'écrit au pluriel. Comme dans d'autres pays, les perceptions du bouddhisme sont positives en Australie, aidées par la popularité du Dalaï Lama ou le succès de la méditation de pleine conscience. Le bouddhisme en Australie, affirme-t-elle, se signale en outre par des pratiques d'hospitalité et de reconnaissance mutuelle entre bouddhistes d'origine asiatique et convertis australiens.

L'intervention d'Anna Halafoff au congrès de la SISR avait pour objet la présentation d'un projet en cours pour préserver l'histoire du bouddhisme en Australie à travers des récits biographiques. Lancé en 2016 grâce à un financement participatif, le site Buddhist Life Stories of Australia (BLSA) propose des vidéos dans lesquelles des figures du bouddhisme australien, de différentes origines et appartenant à différentes écoles, racontent leur vie et leur expérience du bouddhisme en Australie. Les entretiens sont menés par Anna Halafoff et Edwin Ng (Deakin University). Mis à disposition des visiteurs du site, le matériel ainsi recueilli fait en outre l'objet d'une utilisation dans le cadre de recherches universitaires sur le bouddhisme en Australie. D'autres vidéos seront progressivement ajoutées à la collection déjà disponible. (JFM)