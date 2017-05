Australie, Canada et Royaume-Uni : un avenir contrasté pour les différentes catégories de « non-religion » – et des questions ouvertes

Les données fournies par les recensements en Australie, au Canada et au Royaume-Uni confirment la rapide croissance de la population qui se déclare irreligieuse ou n'a aucune appartenance religieuse. Cette population atteint un meilleur équilibre entre hommes et femmes que par le passé, et sa moyenne d'âge augmente, alors qu'elle était auparavant à prédominance jeune et masculine. Cependant, rappellent James R. Lewis (Université de Tromsø), Margrethe Løøv (Université de Bergen) et Bernard Doherty (Université Charles Stuart) dans une analyse comparative à paraître dans l'Alternative Spirituality and Religion Review, l'irreligion (de l'athéisme dur à l'agnosticisme) et l'absence d'identification à une religion (incluant des personnes avec des croyances religieuses, mais sans affiliation à un groupe religieux) ne doivent pas être confondues ; les données démographiques dessinent des perspectives d'avenir différentes pour ces groupes.

Il y avait 7.495 personnes s'identifiant comme athées lors du recensement australien de 1996 et 58.898 lors du recensement de 2011, soit une phénoménale progression de 685,8 %. Les agnostiques étaient pour leur part passés de 8.804 à 34.631 (augmentation de 292,7 %), tandis que les humanistes (qui tendent à appartenir à des associations organisées) avaient connu une croissance notable aussi, mais moins spectaculaire (88 %). Quant aux personnes n'ayant aucune religion, avec plus de 4,6 millions de personnes en 2011, ils représentaient un cinquième de la population (augmentation de 60,3 %). L'examen des recensements britanniques indique une croissance des athées notable, mais moins massive qu'en Australie (triplement en Angleterre et au Pays de Galles, de 10.357 en 2001 à 29.267 en 2011). Les agnostiques ont doublé (de 14.909 à 32.382), de même que les humanistes (de 8.297 à 15.067). Quant au nombre de personnes sans religion, il a presque doublé, au point de constituer près d'un quart de la population (de plus de 7,2 millions à plus de 13,8 millions). Quant aux recensements canadiens, plus que doublement de la population athée (18.605 en 2001, 48.675 en 2011), doublement de la population agnostique (de 17.670 à 36.290), augmentation du modeste nombre d'humanistes (de 2.085 à 3.445), tandis que les personnes sans religion passent de près de 4.8 millions en 2001 à près de 7,75 millions en 2011, en arrivant ainsi à constituer près d'un quart de la population, comme en Angleterre et aux Pays de Galles.

Selon les auteurs, la rapide croissance de l'irreligion est en partie le fruit de l'écho médiatique donné au « nouvel athéisme », mais cette popularité pourrait retomber. De plus les données statistiques et démographiques révèlent que les populations athées, agnostiques et humanistes ont peu d'enfants, ce qui ne favorisera pas leur croissance. En revanche, la fertilité des personnes n'indiquant aucune appartenance religieuse (les nones des analyses anglophones) est au-dessus de la moyenne de la population au Canada et en Grande-Bretagne (en Australie, on peut simplement dire qu'elle est supérieure à celle des athées et des agnostiques). Du fait que la catégorie des personnes sans religion comprend à la fois des personnes sans intérêt pour la religion et des personnes ayant des croyances, mais sans rattachement à une religion, il est difficile pour l'instant de prédire dans quelle mesure cette partie de la population contribuera à un développement futur de l'irreligion.