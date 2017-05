Internet : impact des blogueuses spirituelles chrétiennes et crise d’autorité

Dans le cyberage, l'autorité n'est plus conférée par l'Église ou par le statut académique, mais par la popularité, affirme Tish Harrison Warren, prêtre de l'Anglican Church in North America, dans un article publié par le magazine évangélique Christianity Today (avril 2017). C'est ainsi que des blogueurs ou blogueuses aux publications virales en arrivent — grâce à leur impact — à devenir les équivalents de pasteurs de megachurches, rassemblant un large public autour de leur personne, sans comptes à rendre à une autorité ecclésiastique. Avec l'essor de la blogosphère depuis le début des années 2000 et l'apparition d'influents « blogueurs spirituels », un nouveau type d'autorité serait né, avec des figures agissant de façon autonome, ce qui contribuerait à une crise d'autorité dans le milieu chrétien. L'article part de l'évocation des controverses à propos de la blogueuse (et auteur de plusieurs livres) Jen Hatmaker , quand elle annonça en 2016 qu'elle était désormais favorable au mariage de personnes de même sexe.

