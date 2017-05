Indonésie : congrès inaugural de femmes oulémas

Le congrès qui s'est tenu du 25 au 27 avril 2017 à Cirebon, dans la partie orientale de Java, en Indonésie, a même eu les honneurs d'un article sur le site de la BBC. Le premier congrès national de femmes oulémas a en effet émis une fatwa condamnant le mariage de femmes mineures. Elles ont également appelé le gouvernement à relever l'âge minimal du mariage pour les jeunes filles de 16 à 18 ans. Comme le rappelle l'article de la BBC (28 avril 2017), si cette fatwa (avis juridique islamique) n'a certes pas force de loi, elle peut exercer une influence dans ce pays qui compte le plus grand nombre de musulmans dans le monde, et où une femme sur quatre est mariée avant l'âge de 18 ans. La violence sexuelle sous toutes ses formes a en outre été déclarée haram (interdite). Il existe depuis longtemps des femmes oulémas en Indonésie (c'est-à-dire des femmes disposant d'une expertise dans les sciences islamiques), et le séminaire réuni à Java s'inscrit dans des efforts pour réaffirmer et renforcer leur rôle.

Dans son compte rendu de la réunion, Hera Diani signale qu'il y avait 575 participantes de toutes les provinces du pays ainsi que 185 personnes venues de quinze pays (notamment Afghanistan, Pakistan, Arabie saoudite, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Pays-Bas et Canada). Surtout, son article précise que les grandes organisations islamiques indonésiennes y étaient représentées, et le ministre des Affaires religieuses a prononcé un discours lors de la cérémonie de clôture. Mais on pouvait aussi y rencontrer des chiites et des ahmadis. Comme l'ont noté des participantes étrangères, il serait difficile de réunir une telle assemblée dans certains autres pays musulmans. Des positions telles que le refus de la polygamie ont été vivement applaudies par les participantes. Plus largement, une interprétation des textes sacrés rompant avec des approches misogynes était à l'ordre du jour. En effet, a argumenté l'une des participantes, ce sont des choix interprétatifs qui auraient débouché sur des attitudes oppressives envers les femmes, y compris les actes de violence commis à leur encontre.