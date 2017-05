Inde : l’empire commercial de Baba Ramdev

Ce n'est pas tous les jours que l'hebdomadaire The Economist consacre une page entière de sa section Business à un gourou hindou. Mais le magazine a de bonnes raisons de s'intéresser à Baba Ramdev dans son édition du 29 avril 2017. En effet, ce maître spirituel barbu en robe safran a développé des activités commerciales en pleine croissance, à l'enseigne du groupe Patanjali, sous la direction d'un de ses dévots, Acharya Balkrishna, également détenteur de la majorité des parts. L'affaire a commencé il y a une vingtaine d'années dans le domaine assez classique des potions ayurvédiques, explique l'Economist, puis s'est étendue à des produits pour les soins personnels, produits ménagers, produits alimentaires, etc. D'autres produits devraient s'y ajouter et le lancement d'uune chaîne de restaurants est également envisagé. L'entreprise a ses propres sites de production, sa propre chaîne de magasins franchisés (il y en aurait 47 000), et elle ne dépense que 2 à 3 % de ses revenus en frais de publicité, alors que ce pourcentage se situe entre 12 et 18 % pour la plupart des entreprises produisant des biens de consommation, ce qui permet de proposer des produits à prix avantageux. La promotion des produits de Patanjali joue sur la fierté nationale et la préférence pour des produits locaux, forçant des firmes internationales à aligner une partie de leur offre sur cette tendance. L'article souligne que l'approche du groupe Patanjali va dans le même sens, sur le plan économique, que l'approche patriotique hindoue cultivée par le premier ministre Narendra Modi depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Baba Ramdev a d'ailleurs participé à des rassemblement électoraux de ce dernier.

En Occident, des groupes néo-hindous et d'autres mouvements religieux récents sont eux aussi à l'origine d'initiatives commerciales qui ont permis à leurs membres à la fois de trouver des débouchés professionnels et de financer des activités de leur mouvement. Ainsi, les produits Yogi (par exemple le Yogi Tea) sont une initiative de disciples de Yogi Bhajan (1929-2004), fondateur du mouvement 3HO. Les produits Soyana, en Suisse, existent depuis 1981 et ont été lancés par des disciples de Sri Chinmoy (1931-2007). Parmi les initiatives commerciales dans la mouvance de Maître Suprême Ching Hai, on peut mentionner la chaîne de restaurants Loving Hut. Ce ne sont que quelques exemples. En Inde même, l'article de l'Economist relève que d'autres gourous ont été attentifs aux succès de Patanjali et essaient de suivre son exemple. (JFM)