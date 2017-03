Russie : l’Église orthodoxe ajoute plusieurs saints occidentaux à son calendrier officiel

Lors de sa réunion du 9 mars 2017, le Saint Synode de l'Église orthodoxe russe a décidé d'ajouter seize saints occidentaux du premier millénaire à son calendrier officiel, à commencer par Saint Patrick d'Irlande, qui sera commémoré le 30 mars. Dans la liste se trouvent aussi plusieurs saints des Gaules, notamment saint Pothin, sainte Blandine, saint Epipode et saint Alexandre (martyrisés à Lyon en l'an 177), mais aussi saint Saturnin de Toulouse, saint Germain de Paris, sainte Geneviève de Paris, saint Honorat d'Arles, saint Vincent de Lérins et saint Alban, protomartyr de la Grande-Bretagne. Une commission avait été constituée en 2014 pour examiner l'inclusion des saints occidentaux dans le calendrier officiel de l'Église orthodoxe russe.

