États-Unis : le Diocèse épiscopalien de la Caroline du Sud va rejoindre l’Église anglicane d’Amérique du Nord

En 2003, Religioscope avait brossé un petit panorama des courants anglicans traditionalistes et de leurs divisions, puis avait relaté, en 2009, la constitution de l'Église anglicane en Amérique du Nord (ACNA). Le site chrétien conservateur américain Juicy Ecumenism (13 mars 2017) nous apprend que cette dernière va connaître cette année une extension notable, en accueillant l'ancien Diocèse de la Caroline du Sud de l'Église épiscopalienne, établi en 1785. En octobre 2012, ce diocèse était devenu le cinquième à quitter les rangs épiscopaliens, en réaction à ce que ses fidèles considèrent comme des dérives. Lors de sa 226e convention annuelle le 11 mars 2017, le Diocèse de la Caroline du Sud a unaniment décidé de rejoindre l'ACNA. De nombreuses relations existent déjà avec des membres du clergé de l'ACNA. Lors de son assemblée provinciale du mois de juin 2017, il paraît presque certain que l'ACNA acceptera sans difficulté d'accueillir l'un des neuf diocèses historiques qui organisèrent l'Église épiscopalienne aux États-Unis après la Révolution américaine. Province américaine de la Global Anglican Future Conference (GAFCON) — au sein de laquelle se retrouvent la majorité de celles et ceux qui sont attachés à un « anglicanisme orthodoxe », l'ACNA regroupe actuellement 111 853 fidèles au sein de 966 églises and 32 diocèses aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'intégration du Diocèse de Caroline du Sud y ajoutera 23 000 fidèles et 53 églises.

Le Diocèse de la Caroline du Sud entretient des relations avec des évêques et groupes conservateurs de la Communion anglicane. En 2014, il s'était provisoirement placé sous la surveillance du Conseil des primats du Sud de la Communion anglicane (Primatial Oversight Council of the Global South Primates of the Anglican Communion) : comme on le sait, les Églises anglicanes de l'hémisphère sud sont particulièrement opposées à certaines évolutions doctrinales et morales dans l'anglicanisme européen et nord-américain. En raison des structures propres à l'Église épiscopalienne et aux modes de gestion de son patrimoine immobilier, le diocèse se trouve encore engagé dans des litiges juridiques avec l'Église épiscopalienne pour la propriété de ses lieux de culte (un patrimoine évalué à 500 millions de dollars), rappelle Jeffrey Walton dans l'article de Juicy Ecumenism. En février 2015, une juge avait donné gain de cause au diocèse pour ses droits de propriété et l'usage du nom de « Diocèse épiscopalien de la Caroline du Sud », mais l'Église épiscopalienne a fait appel contre cette décision. (JFM)