Livre : le captage à Madagascar

Parmi les articles les plus régulièrement consultés sur le site Religioscope au cours des derniers mois figure le reportage rédigé en 2012 par Denise Favre-Chatagny sur une nouvelle pratique de guérison à Madagascar, le « captage ». Technique musulmane d'apparition récente (en 2005, et arrivée à Madagascar en 2011), mais loin d'être acceptée par tous les musulmans, cette pratique est ancrée dans la tradition de la roqya, qui recourt à la récitation du Coran dans des buts thérapeutiques. Pour en savoir plus, signalons que Denise Favre-Chatagny vient de publier un livre intitulé Le Captage à Madagascar. Ce livre ne parle pas seulement de cette pratique, mais la situe dans le cadre des croyances et autres méthodes de guérison rencontrées sur cette île : dans la société malgache, la croyance à la sorcellerie et aux influences du monde invisible marque les pratiques thérapeutiques. Elle évoque aussi la présence musulmane (environ 7 % de la population malgache). Des troubles de santé sont supposés provoquées par les djinns. Un imam pratiquant le captage, dont la chercheuse a observé les activités, inscrit sa démarche dans la lutte contre la sorcellerie, en contraste avec d'autres pratiques qui voudraient défaire la sorcellerie par une autre sorcellerie : « Nous, on soigne par le Coran, on attaque la sorcellerie. » (p. 166) Bien que clairement identifié comme musulman, et même si l'un des objectifs de la roqya est de prêcher l'islam, le captage attire en majorité à Madagascar des non musulmans (90 % des personnes rencontrées par la chercheuse) : des chrétiens et même des agnostiques viennent y chercher la solution de leurs problèmes. Les références aux djinns et les prières à Allah ne gênent pas les patients chrétiens. Un patient protestant explique : « Les djinns ne sont pas que dans le monde musulman, on est tous sur la même terre, donc ils sont aussi dans le monde chrétien. » (p. 179) La roqya et le captage sont aussi pratiqués aujourd'hui en Europe : nous attendons avec curiosité les futures recherches de Denise Favre-Chatagny sur leur public et leur écho dans cet autre contexte culturel et religieux.