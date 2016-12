Adventisme du septième jour : une Église en croissance, mais la moitié des nouveaux membres ne persévèrent pas

À l'instar d'autres mouvements religieux, l'Église adventiste du septième jour présente des rapports statistiques détaillés : ils sont accessibles en ligne en remontant jusqu'à l'année 1899. Le dernier rapport a été publié au mois d'octobre 2016 et fait le point sur la situation statistique du mouvement à la fin de l'année 2015. Selon les données recueillies, l'année 2015 a vu la plus forte croissance numérique de l'Église adventiste du septième jour depuis sa naissance au 19ème siècle : 1 260 880 personnes ont été reçues dans l'Église par baptême ou par profession de foi. Le nombre de membres baptisés à travers le monde a ainsi atteint le chiffre de 19 126 438 personnes. Rappelons que les adventistes ne baptisent pas les nouveaux-nés (mais des enfants peuvent l'être, s'ils témoignent d'une conviction personnelle suffisante). Ce sont particulièrement l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine qui ont contribué à cette progression. L'Église adventiste gère aussi plus de 5 000 écoles primaires, plus de 2 000 écoles secondaires et plus d'une centaine d'écoles supérieures et universités dans le monde, ainsi que 175 hôpitaux et sanatoriums, des cliniques, des orphelinats et des activités humanitaires à travers l'Agence adventiste d'aide et de développement (Adventist Development and Relief Agency, ADRA). Cependant, les adventistes doivent aussi faire face à des défis pour assurer la stabilité et la persévérance des nouveaux membres : selon un article publié dans le Bulletin d'information adventiste (BIA, N° 407, octobre 2016, p. 4), au cours des quinze dernières années, « les pertes au niveau de l'effectif de membres se sont accentuées » : « En l'an 2000, 43 nouveaux membres baptisés sur 100 finissaient par abandonner l'Église (...). Les derniers chiffres indiquent que 49 nouveaux membres sur 100 abandonnent l'Église. » (JFM)

Le responsable adventiste cité par le BIA souligne que le problème n'est pas nouveau « et a également plongé d'autres dénominations religieuses dans la perplexité ». En effet : dans une étude publiée par Religioscope en 2011 ( Des mormons et des chiffres – statistiques et conversions dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ), Carter Charles rappelait qu'une majorité des nouveaux baptisés mormons en dehors des États-Unis cessaient d'assister aux réunions dans l'année suivant leur baptême.