Œcuménisme : publication d’un volume de référence sur le dialogue entre Églises orthodoxes byzantines et Églises orthodoxes orientales

Les querelles christologiques des premiers siècles de l'ère chrétienne ont laissé des traces jusqu'à notre époque. Aujourd'hui est présenté au Conseil œcuménique des Églises, à Genève, sous le patronage de la Délégation permanente du Patriarcat œcuménique auprès du COE, un ouvrage en anglais sur le dialogue entre les Églises orthodoxes de tradition byzantine et les Église orthodoxes orientales (ou Églises « préchalcédoniennes », c'est-à-dire les Églises copte, arménienne, éthiopienne et érythréenne, et syriaque, avec les communautés issues de cette dernière en Inde). Ce livre de plus de 500 pages, préfacé par le Patriarche de Constantinople, rassemble 34 articles ainsi que des documents cruciaux. Il est le fruit des efforts de longue date d'une laïque orthodoxe suisse, Christine Chaillot, pour contribuer à la connaissance mutuelle de ces Églises (ainsi que pour la promotion des relations panorthodoxes). Depuis 451, ces deux branches antiques du christianisme sont séparées autour de la définition des deux natures du Christ (humaine et divine) en une personne, formulée par le Concile de Chalcédoine et rejetée par des Églises (dites, pour cette raison, préchalcédoniennes) qui craignaient que cela n'aboutisse à diviser le Christ en deux personnes, tandis que les tenants des définitions de Chalcédoine accusaient leurs adversaires de monophysisme (absorption de la nature humaine du Christ par la nature divine). Si des dimensions politiques, culturelles et linguistiques ont aussi joué un rôle, la question théologique était cruciale, puisque portant sur le cœur même de la foi chrétienne. Au cours des siècles, des tentatives de réconciliation ont eu lieu. Depuis 1964 de façon non officielle et depuis 1985 sous une forme officielle, un dialogue s'est instauré en vue d'élucider la possibilité de résoudre les différences théologiques en vue d'aboutir à une pleine communion entre les deux familles ecclésiales. Les participants à ces dialogues ont estimé qu'il y avait eu des malentendus de vocabulaire et que les deux familles auraient « maintenu l'authentique foi christologique orthodoxe et la continuité ininterrompue de la tradition apostolique, bien qu'ils aient pu utiliser des termes christologiques de façon différente » (Déclaration de Chambésy, novembre 1993). Ces conclusions n'ont cependant pas été acceptées par tout le monde : certains milieux craignent des compromis sur la foi. En outre, il reste quelques autres questions à discuter. Le livre nouvellement publié offre ce qui est sans doute le dossier le plus complet sur ce dialogue et ses débats, sous la plume d'auteurs qualifiés. (JFM)